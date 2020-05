Agencias de lotería y quiniela volvieron a abrir bajo estricto protocolo sanitario

En plena cuarentena y, a fin de preservar la salud y garantizar las condiciones de higiene y seguridad, estos locales retomaron la actividad. Debido a que abren a las 11, la «primera» lotería de la mañana no ingresó en el juego, y si tendrán lugar las de la tarde y la noche.

¡Hagan juego señores! es la frase típica que se escucha en los casinos para apostar e intentar ganar algo en materia lúdica, y la misma se puede utilizar para ilustrar el «nuevo renacimiento» de las casas de lotería de la ciudad de Buenos Aires, que volvieron a abrir en la jornada del este jueves aunque con un horario más escueto y sin la «primera de la mañana». En tanto, se espera que la Provincia firme el decreto en cualquier momento para avalar la vuelta en las agencias bonaerenses, y así «volver a la normalidad» en materia de juego.

Los apostadores y agencieros esperaban con ansias este día (ya que los establecimientos estaba cerrados desde mediados de marzo), ya que por un lado, el «escolazo» mantiene en vilo a más de uno y las ganas por jugar un número siempre están, y por el otro, para volver a trabajar y empezar a recuperar parte del tiempo y dinero perdido, que en muchos casos fue demoledor. Aunque para volver a «levantar la persiana», los dueños de los locales de lotería tienen que cumplir ciertas condiciones de prevención y salubridad para evitar contagiso por el COVID-19.

Jorge, agenciero del barrio de La Boca, le comentó a Crónica que «tras 55 dias hemos vuelto a abrie el negocio porque no entró un peso, cerrado totalmente, quizás otros negocios podían vender por internet pero nosotros nada, porque dependemos que loterías haga sorteos, así que recién empiezo. En cuanto al protocolo a seguir, Lotería nos mandó varias hojas como para imprimir, ya las pusimos en la vidriera, y como éste local es chico, sólo se permite una persona por vez, hacer cola por metro y medio y con alcohol en gel».

El hombre agregó que «se abre de lunes a viernes de 11 a 21 y por ahora quiniela, no hay loto, quini 6, sólo juega Ciudad, Provincia, Entre Ríis, Córdoba, Santa Fe y Montevideo pero no se levanta el sorteo de las 15, sólo el de la noche. A las 11.30 no se juega porque se abre a las 11 los comercios. En mi caso perdí bastante, y tuve la suerte de salir beneficiado en el préstamo tasa cero del gobierno porque soy autónomo, y con eso pude pagar tarjetas pero no entró un peso y no quiero ni mirar cuánto se perdió».

Días, horarios y loterías

Lo cierto, es que en las agencias porteñas el horario es de lunes a viernes de 11 a 21 y se podrán seguir los sorteos de las 14, 17.30 y 21, es decir, que no habrá quiniela matutina por el momento. En tanto, en la provincia de Santa Fe la modalidad es igual a la de Capital Federal, en cuanto a Córdoba sí hay matutina 11.30, y luego es 14, 17.30 y 19.30 (en reemplazo de la nocturna de las 21). En Entre Ríos no hay matutina ys su horarios son a las 14, 17.30 y 19.30 (en reemplazo a la nocturna de las 21). Finalmente, en Montevideo habrá sorteo a las 15 y 21.

En tanto, Ana (dueña de un local de Balvanera) argumentó que «es un alivio porque era lo que esperábamos, con todas las medidas de precaución que estamos llevando adelante con carteles, con una persona a la vez para entrar, alcohol en gel para ponerse en las manos y todo. Además guardar la distancia de un metro y medio del operador, más allá que nosotros tenemos lo del blindado y estamos a 50 centímetros más, también tener un trapo con lavandina en la entrada y la persona no puede entrar sin barbijo y con el documento».

Consultada sobre los bonaerenses se animarán a cruzar a jugar, la mujer sostuvo que «creo que el que está cerca se va a cruzar, si trabajan acá juegan en Capital sí o sí. Lo cierto, es que me fuí un día para volver al otro y no volví más, el mes de abril no hubo ingresos y estamos en el horno».

Provincia, cerca de la vuelta

Ahora bien, mientras en la provincia de Buenos Aires todavía no está aprobada la vuelta de las agencias, la pregunta e incertidumbre de varios es saber si los apostadores bonaerenses se volcarán o no a la Capital Federal para realizar sus apuestas, algo que se responderá con el paso de los días, por lo pronto, los quinieleros ya pueden jugar tranquilos.

Otro Jorge se animó a dar su parecer, al sostener que «necesitábamos estar acá porque fueron 55 días sin trabajar y pagando alquiler, luz. Recién estamos abriendo y todavía no sacamos cálculos, para nosotros que somos una agencia familiar, se nos complicó por las cosas para pagar».