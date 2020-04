Abogados de Lomas, Lanús y Avellaneda denunciaron un trato desigual en relación a los defensores oficiales

Abogados penalistas de Lomas de Zamora, presentaron escrito ante la Suprema Corte Bonaerense denunciando un trato desigual de la justicia local, con relación a los defensores oficiales. También, exigieron La libre circulación vehicular y personal para concurrir a las comisarías y guardia de los diferentes penales y ser considerados personal esencial como auxiliares de la justicia.

La denuncia fue firmada por 20 abogados, matriculados mayoritariamente en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y 2 de ellos en el de Avellaneda-Lanús.

En el escrito, expresaron que sus clientes detenidos les manifiestan ver como otros privados de la libertad, asistidos por defensores oficiales, reciben los beneficios que solicitan, en especial, en el marco de la actual pandemia.

“Esta situación degrada la actividad profesional de quienes ejercemos la abogacía desde la faz privada. Atentando, flagrantemente, contra nuestra labor. No sóloafecta nuestros ingresos, que tienen carácter alimentario, sino también, el mayor o menor prestigio que se ha logrado construir”, denunciaron los letrados lomenses.

“El mensaje tácito que circula dentro de las Unidades penitenciarias es que, quien cuenta con asistencia letrada privada, obtienen menos resultados que quienes reciben el resguardo de sus Derechos por parte de los Defensores Proporcionado por el Estado Provincial”, agregaron.

Por otra parte, señalaron que no tienen acceso directo al sistema informático del Fuero Penal de Lomas de Zamora. Insistieron en que aquí también se hace una diferencia en favor de los defensores públicos.

Los abogados hicieron referencia a la atención actual en los Tribunales de Lomas. ”Llamar al juzgado o tribunal para ser informado del trámite se convierte en una tarea infructuosa porque los teléfonos no son atendidos, tal vez por la excesiva carga de trabajo que pesa sobre el mínimo número de empleados que concurren a las sedes. La misma suerte corren los mail”, resaltaron en la presentación ante la Corte.

En tanto, sostuvieron que “la mayor dificultad, maltrato profesional e incumplimiento de las normas y tiempos procesales se da en los Juzgados de Ejecución penal (que están a cargo de los detenidos en penales). De ellos no puede esperarse respuesta alguna en tiempo legal. En no pocas oportunidades es necesario hacer una presentación solicitando ser notificado de alguna resolución de la que tenemos noticias por el llamado de nuestros clientes”. Y agregaron: “En estos juzgados no se obtiene ninguna respuesta nuestras presentaciónes, que no sea la interposición de Hábeas Corpus que -por otro lado-, no son resueltos en tiempo oportuno”.

Los abogados matriculados en Lomas pidieron, finalmente, que la Corte bonaerense establezca “”la libre circulación vehícular y personal para concurrir a las comisarías y guardia de los diferentes penales, un trato igualitario con los defensores oficiales y ser declarados personal esencial como auxiliares de justicia”.