A-HA EN ARGENTINA!!!! 📣📣📣

Preventa exclusiva para clientes del Banco BBVA desde el 13 de marzo a las 12 hs, hasta martes el 17 de marzo a las 11.00 hs. ¡En 3 cuotas sin interés! Venta general desde el martes 17 de marzo las 12 hs. Entradas disponibles en: www.movistararena.com.ar La banda ícono de la música pop a-ha regresan a Argentina con su gira Hunting High And Low 2020. Luego de su ultima presentación en el 2015 en Buenos Aires, se presentan en Movistar Arena (Humboldt 450, CABA). el sábado 5 de septiembre para volver a recorrer todos los hits de su carrera. El trío noruego, que dominó las listas de pop en todo el mundo durante los años 80, está celebrando el 35 aniversario de su álbum debut muy influyente Hunting High And Low y su clásico éxito Take On Me. La banda compuesta por Morten Harket (voz), Magne Furuholmen (teclado) y el PÃ¥l Waaktaar-Savoy (guitarra), han vendido más de 55 millones de álbumes y siguen siendo una de las bandas de pop más queridas en todo el mundo, tocando regularmente en estadios y festivales. -¨La primera banda que amé fue a-ha. Puse el primer disco de a-ha, solo recordé lo mucho que lo amaba. Es una canción increíble: algunas de las canciones más hermosas que he escuchado … Todos preguntan qué nos inspiró, qué hemos estado tratando de robar y qué escuchamos mientras crecíamos. Cuando no teníamos nuestros propios éxitos, solíamos tocar canciones de a-ha «-. Chris Martin, Coldplay El trío también obtuvo éxitos mundiales con el tema de James Bond The Living Daylights, así como con Cry Wolf, I’ve Been Losing You y la colaboración con Max Martin en 2005, Analogue, mientras que su lanzamiento más reciente fue una colección de MTV Unplugged en 2017 con colaboraciones con Ian McCulloch y Alison Moyet de Echo & The Bunnymen. NME recientemente declaró Hunting High And Low como «uno de los álbumes que han resistido la prueba del tiempo y que todavía suena genial hoy». No es sorprendente que a-ha no pueda esperar para volver a la Argentina nuevamente. Como dice PÃ¥l Waaktaar-Savoy: «No hay una canción en ese álbum que no esperemos tocar en vivo». En su última visita comentaron –«Siempre la pasamos muy bien en Buenos Aires. Recuerdo cuando estuvimos por primera vez en 1991. Los fans son increíbles y fue una experiencia que no puedo olvidar. En nuestra última visita tuvimos la posibilidad de quedarnos unos días más por el terremoto que sufrió Chile. Tuvimos que reprogramar el show y pudimos recorrer un poco la ciudad y conocer más de ese lindo país»-.