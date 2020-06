👤 #FaceApp ¡otra vez en el furor! 🔥 Más críticas que bondades.

🤳 Esta #app, con la función de adeacuación de nuestros rasgos faciales a otro género (masculino o femenino, por el momento), vuelve a copar todas las redes sociales y a acaparar el interés de la comunidad incluso en los grupos de #WhatsApp.

.

📲 A cambio parece que no damos mucho (la descarga e instalación es «gratuita» en dinero), pero nuestros #datospersonales fluyen sin límites en esta plataforma y en todas las que estén asociadas con #FaceApp como terceras partes.

.

Sólo nombrando algunos, le estamos dando 👇

📌 Datos #biométricos (rasgos fisionómicos o físicos: ángulo del rostro, tamaño de los ojos, extensión de la frente, color de piel, textura del cabello, etc etc etc)

.

📌 Información sobre dispositivo utilizado y conexión (IP, geográficos, tipo de navegador, ID del dispositivo, acceso a cámaras y a galería de fotografías, etc etc etc).

.

⚠️ Además, la opción de acceder al «servicio» mediante el loggeo con alguna cuenta de nuestras redes sociales (por ejemplo #Facebook), habilita el entrecruzamiento de más información entre ambas plataformas… ¡una bomba! 💣:

.

🚨 alias

.

🚨 nombre y apellido

.

🚨 lista de contactos,

.

🚨 tiempo que llevamos conectadas,

.

🚨 contenidos que subimos, hashtags usados, etc.

.

Es decir que con un simple clic, entregamos mucha información. MUCHA sobre nosotras. ¿Vale la pena por un instante de recreación? 💭

.

🔙 Cuando pensamos en el costo, la experiencia ya no es la misma. Hay detrás maquinarias muy expectantes en nosotras y nuestra información personal.

.

➡️ ¿Cuál es su sensación con #FaceApp luego de leer esto?

#femhack #alfabetizaciondigital #seguridaddigital